Стало известно, кто сыграет краба Себастьяна в экранизации "Русалочки"

Американского актера и певца, получившего известной после сериала "Отмена", зрители увидят в роли советника подводного царя Тритона и дирижера морского оркестра.

Экранизация анимационного фильма 1989 года пока находится на этапе кастинга и разработки. Известно, что в проекте снимется Хэлли Бэйли (Ариэль), Хавьер Бардем (Тритон), Мелисса Маккарти (ведьма Урсула) и другие.