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РИА Новости
Культура

Стало известно, кто сыграет краба Себастьяна в экранизации "Русалочки"

13:27 09.10.2019
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© AP Photo/Invision/Rebecca Cabage, DisneyАктер Давид Диггс и краб Себастьян из мультфильма "Русалочка"
Актер Давид Диггс и краб Себастьян из мультфильма Русалочка
© AP Photo/Invision/Rebecca Cabage, Disney
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Давид Диггс ведет финальные переговоры о том, чтобы сыграть краба Себастьяна в ремейке "Русалочки" студии Disney, подтвердил The Hollywood Reporter.
Американского актера и певца, получившего известной после сериала "Отмена", зрители увидят в роли советника подводного царя Тритона и дирижера морского оркестра.
Экранизация анимационного фильма 1989 года пока находится на этапе кастинга и разработки. Известно, что в проекте снимется Хэлли Бэйли (Ариэль), Хавьер Бардем (Тритон), Мелисса Маккарти (ведьма Урсула) и другие.
Режиссером проекта выступит Роб Маршалл ("Мемуары гейши", "Чикаго", Пираты Карибского моря: На странных берегах").
Выход картины запланирован на 2021 год.
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