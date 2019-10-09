СК возбудил дело после ДТП с маршруткой в Курске

ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Следствие возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после ДТП с участием маршрутки в Курске, в котором погибли два человека и шестеро пострадали, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

Авария произошла вечером в понедельник на Магистральном проезде в Курске. Маршрутная "Газель" столкнулась с Mercedes Gelendwagen и грузовиком Freightliner. В результате аварии погибли две пассажирки маршрутки, пострадали шесть человек, из них двоим помощь была оказана на месте, четверых госпитализировали. Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По предварительной информации, спидометр маршрутки показывал превышение скорости.