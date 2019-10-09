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РИА Новости

СК возбудил дело после ДТП с маршруткой в Курске

11:59 09.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Следствие возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после ДТП с участием маршрутки в Курске, в котором погибли два человека и шестеро пострадали, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
Авария произошла вечером в понедельник на Магистральном проезде в Курске. Маршрутная "Газель" столкнулась с Mercedes Gelendwagen и грузовиком Freightliner. В результате аварии погибли две пассажирки маршрутки, пострадали шесть человек, из них двоим помощь была оказана на месте, четверых госпитализировали. Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По предварительной информации, спидометр маршрутки показывал превышение скорости.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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Следственное управление СК РФ по Курской области начало доследственную проверку по факту ДТП.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следствием установлено, что маршрутка принадлежит индивидуальному предпринимателю.
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