В Москве скорая за год принимает семь тысяч звонков на английском языке

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Московская станция скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова ежегодно принимает порядка 7 тысяч звонков на английском языке, в ближайшее время планируется нанять испаноговорящих диспетчеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"Операторы московской скорой помощи готовы принимать вызовы не только от русскоговорящих, но и от иностранных граждан. В год нам поступает 7 тысяч таких звонков, это около 20 звонков ежедневно. Сейчас сотрудники общаются на английском языке. В ближайшем будущем мы планируем, что в нашей команде появятся и испаноговорящие диспетчеры", - цитирует пресс-служба главу станции Николая Плавунова.
Отмечается, что в Едином городском диспетчерском центре московской скорой помощи работают около 200 диспетчеров, 20 из них владеют английским языком. Среднее время ответа на звонок составляет 3-4 секунды, в день операторы принимают порядка 350 звонков.
"Работники московской скорой имеют большой опыт оказания медицинской помощи гражданам из других стран, в том числе в рамках массовых спортивных мероприятий. Для проведения Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 сотрудники повышали уровень знаний английского языка благодаря специальным курсам", - отметили в пресс-службе.
В департаменте напомнили, что недавно официальный сайт станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова был адаптирован для английского и испанского языка.