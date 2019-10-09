В Москве скорая за год принимает семь тысяч звонков на английском языке

"Операторы московской скорой помощи готовы принимать вызовы не только от русскоговорящих, но и от иностранных граждан. В год нам поступает 7 тысяч таких звонков, это около 20 звонков ежедневно. Сейчас сотрудники общаются на английском языке. В ближайшем будущем мы планируем, что в нашей команде появятся и испаноговорящие диспетчеры", - цитирует пресс-служба главу станции Николая Плавунова.