Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайская компания Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций, "Мегафон" и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия "AliExpress Россия". Об этом сообщает РФПИ.

Как заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, уже сейчас партнерство обеспечивает доступ к сервисам электронной коммерции для более чем половины населения России, а российские поставщики получили выход на полтора миллиарда пользователей в Китае и по всему миру.

"РФПИ ожидает новых совместных инвестиций и возможностей в других проектах", — отметил Дмитриев.

Alibaba в совместном предприятии принадлежит 47,8 процента, "Мегафону" — 24,3 процента, РФПИ — 12,9, а Mail.Ru Group — 15 процентов. Совет директоров, в который вошли представители всех четырех участников предприятия, возглавит гендиректор Mail.ru Борис Добродеев, генеральными со-директорами стали глава "AliExpress Россия" Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

Кроме того, "AliExpress Россия" и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает, в частности, обмен трафиком и продуктовые инициативы.

Как отметили в РФПИ, совместное предприятие поможет ускорить развитие цифровой экономики России.

Генеральный директор Alibaba Group Дэниэл Чжан, со своей стороны, назвал "AliExpress Россия" важной частью стратегии глобализации компании и ключевым шагом к долгосрочной цели — помочь 10 миллионам малых предприятий достичь прибыльности и обслуживать два миллиарда потребителей по всему миру.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Компанию основал в 1999 году Джек Ма — самый богатый человек в Китае и один из богатейших людей планеты. В сентябре он ушел в отставку, в совете директоров его сменил Дэниэл Чжан.