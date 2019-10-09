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РИА Новости

Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

11:55 09.10.2019 (обновлено: 12:56 09.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайская компания Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций, "Мегафон" и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия "AliExpress Россия". Об этом сообщает РФПИ.
Как заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, уже сейчас партнерство обеспечивает доступ к сервисам электронной коммерции для более чем половины населения России, а российские поставщики получили выход на полтора миллиарда пользователей в Китае и по всему миру.
"РФПИ ожидает новых совместных инвестиций и возможностей в других проектах", — отметил Дмитриев.
Alibaba в совместном предприятии принадлежит 47,8 процента, "Мегафону" — 24,3 процента, РФПИ — 12,9, а Mail.Ru Group — 15 процентов. Совет директоров, в который вошли представители всех четырех участников предприятия, возглавит гендиректор Mail.ru Борис Добродеев, генеральными со-директорами стали глава "AliExpress Россия" Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.
Кроме того, "AliExpress Россия" и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает, в частности, обмен трафиком и продуктовые инициативы.
Как отметили в РФПИ, совместное предприятие поможет ускорить развитие цифровой экономики России.
Генеральный директор Alibaba Group Дэниэл Чжан, со своей стороны, назвал "AliExpress Россия" важной частью стратегии глобализации компании и ключевым шагом к долгосрочной цели — помочь 10 миллионам малых предприятий достичь прибыльности и обслуживать два миллиарда потребителей по всему миру.
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Alibaba Group управляет несколькими структурами, в том числе интернет-магазином Aliexpress, кинокомпанией Alibaba Picture и сервисом облачных вычислений Alibaba Cloud Computing.
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AliExpressРоссийский фонд прямых инвестицийМегафонMail.Ru GroupРоссияЭкономика
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