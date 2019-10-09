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РИА Новости

В Оренбурге суд оставил без изменения арест дочери священника Стремского

11:53 09.10.2019 (обновлено: 12:12 09.10.2019)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
УФА, 9 окт - РИА Новости. Оренбургский областной суд оставил без изменения решение районного суда об аресте Елены Стремской – дочери священника, ранее арестованного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в областном суде Оренбурга.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя "Православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц.
"Сторона защиты Елены Стремской ходатайствовала в высшую судебную инстанцию жалобу на арест. Сегодня Оренбургский областной суд оставил решение Ленинского районного суда без изменений", - рассказал представитель суда.
По словам собеседника агентства, в среду в 14.00 (12.00 мск) областной суд рассмотрит жалобу на арест зятя Николая Стремского.
Православная Свято-Троицкая Симеонова Обитель Милосердия в поселке Саракташ
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Новости - Религия и мировоззрениерелигияОренбургский областной судОренбургПроисшествия
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