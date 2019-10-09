Эксперт рассказал, к чему могут привести протесты в Эквадоре

"Я бы не стал решительно говорить, что это приведет к его падению, но сейчас такая возможность впервые за все время пребывания президента у власти существует. Если все будет идти так, как это идет сейчас, я бы не исключал возможность проведения досрочных выборов, на которых непосредственно у Ленина Морено шансов не будет. Это не значит что обязательно победят представители Корреа (экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа) и стоящих за ним людей, но то что Ленин Морено – фигура во многом отыгранная, сомнений у меня не вызывает", - подчеркнул он.