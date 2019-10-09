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РИА Новости

Эксперт рассказал, к чему могут привести протесты в Эквадоре

11:49 09.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Ivan Alvarado
Протесты в Эквадоре. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Протесты в Эквадоре могут привести к отстранению президента Ленина Морено от власти, нельзя исключать возможность проведения досрочных выборов в стране, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
Парламент Эквадора во вторник принял решение приостановить свою деятельность в связи с массовыми акциями протеста, которые проходят в Кито и других городах страны. Власти также ввели комендантский час в районах, где расположены государственные здания и стратегические объекты.
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Несомненно, что правительство Ленина Морено сегодня сталкивается с самым серьезным кризисом за всю свою историю, уверен эксперт.
"Я бы не стал решительно говорить, что это приведет к его падению, но сейчас такая возможность впервые за все время пребывания президента у власти существует. Если все будет идти так, как это идет сейчас, я бы не исключал возможность проведения досрочных выборов, на которых непосредственно у Ленина Морено шансов не будет. Это не значит что обязательно победят представители Корреа (экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа) и стоящих за ним людей, но то что Ленин Морено – фигура во многом отыгранная, сомнений у меня не вызывает", - подчеркнул он.
Заявления Морено о том, что напряжённая ситуация в стране вызвана людьми извне, например, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, не имеют под собой никакого основания, отметил Хейфец.
"Я думаю, Ленин Морено глубоко неправ потому что, во-первых подобные события, может, не такого масштаба уже имели место в Эквадоре и раньше. Это не первый раз, когда индейские движения заставляют власть скорректировать свою политику. В двух случаях они добивались отставки президентов – Гутьерреса (Лусио Гутьеррес - ред.) и Мауада (Хамиль Мауад - ред.). Поэтому нынешняя ситуация не уникальна в этом плане и Ленин Морено выдает желаемое за действительное", - сказал эксперт в беседе с РИА новости.
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Невозможно извне использовать события, если нет глубоких внутренних причин, а они в Эквадоре есть, отметил Хейфец.
Другое дело, добавил эксперт, что прежний президент Эквадора Рафаэль Корреа был бы заинтересован в том, чтобы использовать подобные события для проведения досрочных выборов, в которых он возможно бы участвовал. Но в любом случае Ленин Морено выстраивает неверную последовательность событий, считает профессор.
"Слова Ленина Морено – попытка поставить телегу впереди лошади. Сначала возникло недовольство населения пакетом социально-экономических реформ, а уже потом Корреа попытался воспользоваться этой ситуацией", - добавил он.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами. 570 человек задержаны в результате беспорядков. Морено заявил, что власти не станут пересматривать пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин и согласованный с руководством МВФ, однако выразил намерение встретиться с представителями движения коренных народов, чтобы обсудить их требования.
Полиция и протестующие у здания Национального собрания Эквадора в Кито
Вчера, 23:26РИА Новости
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Николас МадуроЛенин Морено (Гарсис Морено)МВФРафаэль КорреаЭквадорКитоВ мире
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