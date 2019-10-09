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РИА Новости

"Дочка" РЖД займется дезактивацией вагона в "радиоактивном" поезде

11:48 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБелорусский вокзал в Москве
Белорусский вокзал в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Белорусский вокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дезактивацию вагона с повышенным радиационным фоном прибывшего накануне из Берлина в Москву поезда проведут в депо "Киевская" специалисты "Федеральной пассажирской компании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В понедельник ряд СМИ сообщил, что в одном из вагонов поезда из Берлина пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона. Поезд прибыл в столицу около восьми вечера, специалисты сразу же начали проверку вагонов, все пассажиры были эвакуированы, а сама платформа оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. По мнению специалистов, причиной произошедшего мог стать пассажир, проходящий лечение от онкологического заболевания с помощью радиоизотопов. Он находился в пятом вагоне в купе для маломобильных граждан.
Появилось видео с прибывшим в Москву радиоактивным поездом
Вчера, 22:14РИА Новости
Появилось видео с прибывшим в Москву "радиоактивным" поездом
"После обследования в 02.00 среды поезд отправили в депо "Киевская" для проведения дезактивации вагона специалистами АО "Федеральная пассажирская компания"", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к обследованию поезда привлекались 18 человек и шесть единиц техники, в том числе две мобильные лаборатории ФГУП "Радон" госкорпорации "Росатом" и столичных спасателей.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРосатомМоскваБерлин (город)Происшествия
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