"Дочка" РЖД займется дезактивацией вагона в "радиоактивном" поезде

В понедельник ряд СМИ сообщил, что в одном из вагонов поезда из Берлина пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона. Поезд прибыл в столицу около восьми вечера, специалисты сразу же начали проверку вагонов, все пассажиры были эвакуированы, а сама платформа оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. По мнению специалистов, причиной произошедшего мог стать пассажир, проходящий лечение от онкологического заболевания с помощью радиоизотопов. Он находился в пятом вагоне в купе для маломобильных граждан.