Опубликовано видео задержаний сторонников террористов

Ранее сотрудники ФСБ разоблачили "благотворительную организацию", действовавшую в девяти российских регионах и спонсировавшую террористов из "Имарат Кавказ"* и "Исламского государства"*. В группировку входило более 100 человек.

По данным силовиков, создали организацию брат и сестра. При обысках у них изъяли экстремистскую литературу, десять мобильных телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными и отчеты о перечислении денег.