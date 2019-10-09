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РИА Новости

Опубликовано видео задержаний сторонников террористов

11:46 09.10.2019 (обновлено: 11:50 09.10.2019)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следственный комитет России обнародовал видео задержаний подозреваемых в финансировании террористов.
Ранее сотрудники ФСБ разоблачили "благотворительную организацию", действовавшую в девяти российских регионах и спонсировавшую террористов из "Имарат Кавказ"* и "Исламского государства"*. В группировку входило более 100 человек.
По данным силовиков, создали организацию брат и сестра. При обысках у них изъяли экстремистскую литературу, десять мобильных телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными и отчеты о перечислении денег.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма
10:32Радио Sputnik
ФСБ: в девяти регионах РФ прошли задержания по делу о финансировании ИГ*
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