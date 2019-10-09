Российский космонавт призвал продолжить использовать роботов в космосе

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 9 окт - РИА Новости. Испытания робота "Федора" на МКС подтвердили, что андроиды могут работать в космосе, это направление необходимо развивать, заявил российский космонавт Алексей Овчинин, который принял участие в испытаниях робота "Федора" во время его полета на МКС.
"Действительно, роботы могут выполнять работу на станции", - сказал он на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов, добавив, что необходимо продолжать работу в этом направлении.
Космонавт отметил, что поначалу с роботом были разногласия. "Но потом мы с ним договорились", - заметил Овчинин.
Он сообщил, что выдал рекомендации разработчикам по совершенствованию робота.
Робота "Федора" отправили на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта. Сообщалось, что больше внеземных полетов у него не будет, вместо него сделают другого робота для работы в открытом космосе.