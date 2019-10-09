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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Российский космонавт призвал продолжить использовать роботов в космосе

11:44 09.10.2019 (обновлено: 13:19 09.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин. Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 9 окт - РИА Новости. Испытания робота "Федора" на МКС подтвердили, что андроиды могут работать в космосе, это направление необходимо развивать, заявил российский космонавт Алексей Овчинин, который принял участие в испытаниях робота "Федора" во время его полета на МКС.
"Действительно, роботы могут выполнять работу на станции", - сказал он на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов, добавив, что необходимо продолжать работу в этом направлении.
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Космонавт отметил, что поначалу с роботом были разногласия. "Но потом мы с ним договорились", - заметил Овчинин.
Он сообщил, что выдал рекомендации разработчикам по совершенствованию робота.
Робота "Федора" отправили на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта. Сообщалось, что больше внеземных полетов у него не будет, вместо него сделают другого робота для работы в открытом космосе.
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Хочу стать космонавтомРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ОвчининМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаЗвездный городокРИА Наука
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