Фильм "Каренина" на музыку Гребенщикова получил приз на фестивале в Дублине

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская картина Радды Новиковой "Темная как ночь. Каренина 2019" на музыку Бориса Гребенщикова получила приз за лучшее музыкальное видео на Международном фестивале короткометражных и музыкальных фильмов в Дублине, сообщила пресс-служба проекта.
"Темная как ночь" прошел на ура под бурные аплодисменты. Все подходили, выражали восхищение и просили ссылку на фильм, чтобы посмотреть еще раз и показать друзьям в своих странах. Разделения на мужчин и женщин не было, в восторге были все. Это единение вдохновляет", — цитирует режиссера пресс-служба.
В качестве приза лауреатам вручали живописные полотна.
Ранее фильм по сценарию Александра Цыпкина на музыку легендарного Бориса Гребенщикова стал лучшим на фестивалях независимого кино в Вене и в Праге. Современную Каренину сыграла Юлия Пересильд. Роли также исполнили Максим Суханов (Каренин), Матвей Лыков (Вронский), Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Горевой, Сергей Комаров и Артем Немов.
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