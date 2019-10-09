Фильм "Каренина" на музыку Гребенщикова получил приз на фестивале в Дублине

"Темная как ночь" прошел на ура под бурные аплодисменты. Все подходили, выражали восхищение и просили ссылку на фильм, чтобы посмотреть еще раз и показать друзьям в своих странах. Разделения на мужчин и женщин не было, в восторге были все. Это единение вдохновляет", — цитирует режиссера пресс-служба.