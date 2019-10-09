Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T12:47Z
https://ria.ru/20191009/1559572524.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/99909/68/999096824_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_b3fed10244410fe84d2099f57b3122ff.jpg
РИА Новости
Культура

Фильм "Каренина" на музыку Гребенщикова получил приз на фестивале в Дублине

12:47 09.10.2019
175
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкЛидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков выступает на музыкальном фестивале "Нашествие" в Тверской области
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков выступает на музыкальном фестивале Нашествие в Тверской области
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская картина Радды Новиковой "Темная как ночь. Каренина 2019" на музыку Бориса Гребенщикова получила приз за лучшее музыкальное видео на Международном фестивале короткометражных и музыкальных фильмов в Дублине, сообщила пресс-служба проекта.
"Темная как ночь" прошел на ура под бурные аплодисменты. Все подходили, выражали восхищение и просили ссылку на фильм, чтобы посмотреть еще раз и показать друзьям в своих странах. Разделения на мужчин и женщин не было, в восторге были все. Это единение вдохновляет", — цитирует режиссера пресс-служба.
В качестве приза лауреатам вручали живописные полотна.
Ранее фильм по сценарию Александра Цыпкина на музыку легендарного Бориса Гребенщикова стал лучшим на фестивалях независимого кино в Вене и в Праге. Современную Каренину сыграла Юлия Пересильд. Роли также исполнили Максим Суханов (Каренин), Матвей Лыков (Вронский), Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Горевой, Сергей Комаров и Артем Немов.
Кадр из короткометражного фильма Прощай, любимый
4 октября, 13:04Культура
В Эрмитажном театре будут показывать кино
200000
КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыБорис ГребенщиковКонстантин ХабенскийДублин
Рекомендуем
Фрагмент репетиции спектакля Борис Дмитрия Крымова
"Бориса" Дмитрия Крымова покажут в "Музее Москвы" в октябре
РИА
Новости
Актер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка Железный человек 3
Роберт Дауни—младший ответил на критику Скорсезе в адрес Marvel
Кадр из фильма Проклятие
Создатели нового "Проклятия" раскрыли подробности сюжета хоррора
Певица Юлия Началова
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
Лента
новостей
Кадр из фильма Маяк
Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за фильм "Маяк"
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в сцене из спектакля Театра Наций Рассказы Шукшина
Лондон впервые увидел спектакль московского Театра Наций
В Москве представили коллекцию одежды Putin Team по мотивам мультфильмов
Актер Евгений Миронов на благотворительном вечере фонда поддержки деятелей искусства Артист
Московский Театр наций впервые отправляется на гастроли в Лондон
Кадр из сериала Ходячие мертвецы
"Ходячих мертвецов" продлили на одиннадцатый сезон
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Педро Альмодовар рассказал, что не собирается уходить из кино
Актер Давид Диггс и краб Себастьян из мультфильма Русалочка
Стало известно, кто сыграет краба Себастьяна в экранизации "Русалочки"
Государственная Третьяковская галерея
Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и фонд V-A-C объединились в "Museum Four"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассчитывают на создание совместного предприятия России и КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
Лента новостейМолния