В Якутии проведут конкурс на обеспечение федеральных трасс сотовой связью

ЯКУТСК, 9 окт - РИА Новости. Власти Якутии до конца 2019 года планируют провести конкурс на обеспечение устойчивой сотовой связью федеральных трасс "Вилюй", "Колыма" и "Лена", протяженность которых на территории республики составляет почти 4 тысячи километров, сообщается на сайте администрации главы и правительства региона.

Общая протяженность автодороги "Вилюй", которая проходит по территории семи муниципальных образований республики, составляет 1546 километров. Единственной круглогодичной магистралью, соединяющей Якутию с другими регионами страны, является ФАД М-56 "Лена". Протяженность трассы - 1157 километров, из них 889 километров проходят по территории субъекта. Автомобильная дорога "Колыма" обеспечивает транспортную связь с Магаданской областью. Протяженность трассы - 2021 километр, в том числе в пределах республики - 1187 километров.

"До конца 2021 года на трех федеральных трассах Якутии - "Вилюй", "Колыма" и "Лена" - появится устойчивая сотовая связь. Конкурс на обеспечение сотовой связи должен пройти уже в конце этого года", - говорится в сообщении.

Как отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов, это важно, в том числе, и для медицины катастроф: когда происходят аварии, именно наличие связи может спасти людям жизнь. Связь появится на тех участках, где ее раньше не было.

Также в удаленных местах Якутии заработает программа подключения башен РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) к оптоволоконной сети, оператором которой является Ростелеком. Работа будет проведена в течение трех лет. "В результате эту инфраструктуру можно будет использовать для сотовой связи", - заявил министр.