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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии проведут конкурс на обеспечение федеральных трасс сотовой связью

11:41 09.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка связи
Вышка связи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ЯКУТСК, 9 окт - РИА Новости. Власти Якутии до конца 2019 года планируют провести конкурс на обеспечение устойчивой сотовой связью федеральных трасс "Вилюй", "Колыма" и "Лена", протяженность которых на территории республики составляет почти 4 тысячи километров, сообщается на сайте администрации главы и правительства региона.
Общая протяженность автодороги "Вилюй", которая проходит по территории семи муниципальных образований республики, составляет 1546 километров. Единственной круглогодичной магистралью, соединяющей Якутию с другими регионами страны, является ФАД М-56 "Лена". Протяженность трассы - 1157 километров, из них 889 километров проходят по территории субъекта. Автомобильная дорога "Колыма" обеспечивает транспортную связь с Магаданской областью. Протяженность трассы - 2021 километр, в том числе в пределах республики - 1187 километров.
"До конца 2021 года на трех федеральных трассах Якутии - "Вилюй", "Колыма" и "Лена" - появится устойчивая сотовая связь. Конкурс на обеспечение сотовой связи должен пройти уже в конце этого года", - говорится в сообщении.
Как отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов, это важно, в том числе, и для медицины катастроф: когда происходят аварии, именно наличие связи может спасти людям жизнь. Связь появится на тех участках, где ее раньше не было.
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Также в удаленных местах Якутии заработает программа подключения башен РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) к оптоволоконной сети, оператором которой является Ростелеком. Работа будет проведена в течение трех лет. "В результате эту инфраструктуру можно будет использовать для сотовой связи", - заявил министр.
Кроме того, башни РТРС могут быть задействованы еще и в плане обеспечения безопасности. "Телекамеры, установленные на башнях, вполне пригодны, например, для мониторинга пожаров", - заключил Семенов.
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Республика Саха (Якутия)Анатолий Семенов
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