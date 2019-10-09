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РИА Новости

Медведев пообещал поддерживать российский агропромышленный комплекс

11:41 09.10.2019 (обновлено: 14:42 09.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о намерении и оказывать поддержку российскому агропромышленному комплексу.

"Более того, нам предстоит еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным", - подчеркнул премьер во время выступления на выставке "Золотая осень".

Кроме того, как отметил глава правительства, необходимо создать современную высокотехнологичную среду для всех, кто связан с агропромышленным комплексом, и дать возможность сельхозпроизводителям получать информацию в электронном виде.

"Нужно упростить контакты с органами государственной власти и, конечно, создать подробную базу данных о состоянии агропромышленного комплекса в целом, причем там должны быть и крупные производства, крупные предприятия, и небольшие товарные производства, поскольку все это и есть сельское хозяйство. Эту работу мы, во всяком случае в нашей стране, ведем при реализации национальной программы "Цифровая экономика", - сказал он.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
11:33РИА Новости
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