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РИА Новости

В прибывшем в Москву "радиоактивном" поезде нашли источник излучения

11:38 09.10.2019 (обновлено: 15:00 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Специалисты обнаружили источник повышенного уровня радиации в поезде, прибывшем из Берлина в Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Седьмого октября некоторые СМИ сообщили, что пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона в одном из вагонов поезда, следовавшего из столицы Германии. Около восьми вечера состав прибыл в Москву, специалисты сразу же начали проверку. Всех пассажиров эвакуировали, а платформу оцепили. По мнению специалистов, причиной произошедшего мог стать пассажир, проходящий лечение от онкологического заболевания с помощью радиоизотопов.
Появилось видео с прибывшим в Москву радиоактивным поездом
Вчера, 22:14РИА Новости
Появилось видео с прибывшим в Москву "радиоактивным" поездом
В результате источник радиации обнаружили в пятом вагоне, в купе для маломобильных пассажиров. "Зафиксировано превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до 2,2 микрозиверта в час", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что угрозы для населения нет.
По его словам, эта доза в три раза превышает предельно допустимую норму, безопасной считается 0,6 микрозиверта в час.
Всего в прибывшем на Белорусский вокзал поезде № 14 находились 102 пассажира. После обследования состав отправили в депо "Киевская" для дезактивации вагона.
Обследование проводили специалисты ФГУП "Радон" госкорпорации "Росатом", а также мобильная лаборатория столичных спасателей.
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РосатомМоскваБерлин (город)Происшествия
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