В прибывшем в Москву "радиоактивном" поезде нашли источник излучения

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Специалисты обнаружили источник повышенного уровня радиации в поезде, прибывшем из Берлина в Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Седьмого октября некоторые СМИ сообщили, что пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона в одном из вагонов поезда, следовавшего из столицы Германии. Около восьми вечера состав прибыл в Москву, специалисты сразу же начали проверку. Всех пассажиров эвакуировали, а платформу оцепили. По мнению специалистов, причиной произошедшего мог стать пассажир, проходящий лечение от онкологического заболевания с помощью радиоизотопов.

В результате источник радиации обнаружили в пятом вагоне, в купе для маломобильных пассажиров. "Зафиксировано превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до 2,2 микрозиверта в час", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что угрозы для населения нет.

По его словам, эта доза в три раза превышает предельно допустимую норму, безопасной считается 0,6 микрозиверта в час.

Всего в прибывшем на Белорусский вокзал поезде № 14 находились 102 пассажира. После обследования состав отправили в депо "Киевская" для дезактивации вагона.