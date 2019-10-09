Первый космонавт ОАЭ поблагодарил Россию за подготовку к полету в космос

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 9 окт - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури поблагодарил российский Центр подготовки космонавтов за обучение работе в космосе и при посадке.
Третьего октября Хазза аль-Мансури вернулся на Землю после недельного пребывания на МКС.
"Все что касается посадки самолета F-16 и "Союза", я ко всему был готов и я знал чего ожидать. Я хочу сказать спасибо за ту подготовку, которую я прошел в Звёздном городке, потому что мне дали именно те знания, которые пригодились при посадке, я знал, какую позу занять и чего ожидать", - сказал на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов Хазза аль-Мансури, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он провел в космосе восемь суток.
Находясь на МКС, аль-Мансури провел 16 научных экспериментов, включая наблюдение за его физическим состоянием в невесомости, которое он должен сравнить с показателями различных систем его организма после полета, чтобы определить, как пребывание в космосе отражается на работе организма представителя арабского мира.