Первый космонавт ОАЭ поблагодарил Россию за подготовку к полету в космос

"Все что касается посадки самолета F-16 и "Союза", я ко всему был готов и я знал чего ожидать. Я хочу сказать спасибо за ту подготовку, которую я прошел в Звёздном городке, потому что мне дали именно те знания, которые пригодились при посадке, я знал, какую позу занять и чего ожидать", - сказал на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов Хазза аль-Мансури, отвечая на вопрос РИА Новости.