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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Первый космонавт ОАЭ поблагодарил Россию за подготовку к полету в космос

11:35 09.10.2019 (обновлено: 13:19 09.10.2019)
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© Фото : MBRSCПервый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури после послеполетного обследования в Центре подготовки имени Юрия Гагарина в Звездном городке спустя четыре дня после возвращения с МКС
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури после послеполетного обследования в Центре подготовки имени Юрия Гагарина в Звездном городке спустя четыре дня после возвращения с МКС
© Фото : MBRSC
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури после послеполетного обследования в Центре подготовки имени Юрия Гагарина в Звездном городке спустя четыре дня после возвращения с МКС. Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 9 окт - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури поблагодарил российский Центр подготовки космонавтов за обучение работе в космосе и при посадке.
Третьего октября Хазза аль-Мансури вернулся на Землю после недельного пребывания на МКС.

"Все что касается посадки самолета F-16 и "Союза", я ко всему был готов и я знал чего ожидать. Я хочу сказать спасибо за ту подготовку, которую я прошел в Звёздном городке, потому что мне дали именно те знания, которые пригодились при посадке, я знал, какую позу занять и чего ожидать", - сказал на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов Хазза аль-Мансури, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он провел в космосе восемь суток.
Находясь на МКС, аль-Мансури провел 16 научных экспериментов, включая наблюдение за его физическим состоянием в невесомости, которое он должен сравнить с показателями различных систем его организма после полета, чтобы определить, как пребывание в космосе отражается на работе организма представителя арабского мира.
Корабль Союз МС-09 c членами экипажа МКС-56/57
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Хочу стать космонавтомF-16Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаМосковская областьЗвездный городокРоссияРИА Наука
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