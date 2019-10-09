Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Погода в Москве до конца недели останется облачной и дождливой, в отдельные дни будет усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, в выходные дни воздух прогреется до 13 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода до конца рабочей недели будет облачная с дождями различной интенсивности. Температура воздуха у нас начнет постепенно повышаться. В ночь на четверг ожидается минимально плюс 5-7 градусов, днем плюс 9-11. В ночь на пятницу температура останется в тех же пределах, дневная температура выше 10 градусов", - сообщила Позднякова.

По словам метеоролога, в субботу небольшой дождь ожидается ночью, во второй половине дня температура воздуха успеет прогреться до 10-11 градусов тепла. Однако Позднякова добавила, что неприятным моментов субботнего дня станет усиление юго-западного ветра, местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.

В воскресенье ночная температура повысится до плюс 8-10 градусов тепла. Днем погода будет более ветреной с порывами 12-17 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 11-13 градусов.