Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T11:31Z
https://ria.ru/20191009/1559570802.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155337/17/1553371731_0:234:2941:1888_1036x0_80_0_0_bfd566750c5b15c94d53518293b0343e.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

11:31 09.10.2019
4558
© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка во время дождя на одной из улиц в Москве
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Погода в Москве до конца недели останется облачной и дождливой, в отдельные дни будет усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, в выходные дни воздух прогреется до 13 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода до конца рабочей недели будет облачная с дождями различной интенсивности. Температура воздуха у нас начнет постепенно повышаться. В ночь на четверг ожидается минимально плюс 5-7 градусов, днем плюс 9-11. В ночь на пятницу температура останется в тех же пределах, дневная температура выше 10 градусов", - сообщила Позднякова.
Отопление в квартире
Вчера, 16:12Теплоснабжение
Москва перейдет на автоматическую подачу тепла в зависимости от погоды
По словам метеоролога, в субботу небольшой дождь ожидается ночью, во второй половине дня температура воздуха успеет прогреться до 10-11 градусов тепла. Однако Позднякова добавила, что неприятным моментов субботнего дня станет усиление юго-западного ветра, местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.
В воскресенье ночная температура повысится до плюс 8-10 градусов тепла. Днем погода будет более ветреной с порывами 12-17 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 11-13 градусов.
"То есть температура будет на пару градусов выше климатической нормы", - заключила Позднякова.
401001
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Люди под зонтами во время дождя в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Лента
новостей
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Москва
В прибывшем в Москву "радиоактивном" поезде нашли источник излучения
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Дождь
Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется тепло
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди перед началом переговоров
Лавров прокомментировал возможную военную операцию Турции в Сирии
Ирина Алашкевич
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
Лента новостейМолния