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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Иудеи отмечают День искупления, определяется их судьба на следующий год

11:40 09.10.2019 (обновлено: 11:42 09.10.2019)
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© AP Photo / Ariel SchalitРитуал с петухом в праздник Йом Кипур (День искупления)
Ритуал с петухом в праздник Йом Кипур (День искупления)
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Иудеи отмечают Йом Кипур, или День искупления – один из самых важных праздников в иудаизме.
Йом Кипур отмечается в этом году 8 октября с захода солнца и продолжается до захода солнца 9 октября. Праздник завершает Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед. Эти дни отсчитываются от Рош Ашана - еврейского Нового года, который, по Григорианскому календарю, наступил в этого году 29 сентября. Иудеи верят, что во время Рош Ашана Бог выносит людям приговор по результатам прожитого года, после чего у них есть 10 дней на молитву и покаяние, чтобы его изменить.
В день праздника Йом Кипур вспоминают о событиях, произошедших во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Тогда они согрешили против Бога, создав золотого идола и начав ему поклоняться. Бог разгневался, хотел истребить еврейский народ и создать новый от Моисея. Но Моисей поднялся на гору Синай и молитвой упросил Создателя отменить приговор. Тогда же Бог начертал на камнях (скрижалях Завета) 10 заповедей.
По словам главного раввина России Берла Лазара, который ранее рассказывал РИА Новости об особенностях праздника, евреи молятся в День искупления, надеясь услышать слова, которые Бог сказал тогда Моисею: "Простил я по слову твоему".
Лазар уточнил, что мудрецы учат о трех путях для смягчения приговора Господа: это "тшува, тфила, цдака" - покаяние, молитва, благотворительность. Он подчеркнул, что "покаяние", "тшува", буквально означает "возвращение", и просто раскаяние в неправильных поступках и обещание самому себе их не повторять - это "только самое начало". Дальше, по убеждению Лазара, наступает главное - "возвращение к Богу и к нашей истинной сущности, поскольку каждый из нас сотворен по образу и подобию Его".
"Так, покаяние, молитва и добрые дела улучшают нас, поднимают на более высокий уровень материального и духовного существования, в определенной мере меняют весь наш облик", - подчеркнул Лазар.
В понедельник с поздравлениями к еврейской общине обратился главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Он сказал, что Бог не может простить вместо другого человека, поэтому "именно перед Днем искупления принято анализировать прошедший год и думать о людях, которых мы могли обидеть, которым причинили боль, вред или урон". Он пожелал в этот Йом Кипур легкого поста, серьезной работы над собой, а также "быть прощенными и суметь простить".
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
7 октября, 15:59Религия и мировоззрение
Главный раввин Москвы призвал прощать людей за сказанные не к месту слова
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Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссиярелигияОбщество
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