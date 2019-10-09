Участник несогласованной акции Подкопаев отказался от признания вины

Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Архивное фото

Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Приговоренный к трем годам колонии Иван Подкопаев, распыливший баллончик в полицейских на несогласованной акции 27 июля в Москве, отказался от признательных показаний, которые позволили ему пойти на особый порядок принятия судебного решения, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на приговор.

"Я изменил позицию, буду действовать в соответствии с (новыми) заявлениями. Я считаю себя невиновным", - сказал Подкопаев на заседании суда, добавив, что теперь рассчитывает на оправдательный приговор.

До этого он отказался от услуг адвоката Николая Фомина, при котором признал вину. В ходе предыдущего заседания 2 октября стало известно, что в дело вступил новый защитник Алексей Чернышев, который заявил, что Подкопаев может изменить отношение к предъявленному обвинению.

Подобное развитие событий может привести к отмене приговора суда первой инстанции и направлению дела на рассмотрение в стандартном порядке.

Жалоба на вынесенный в особом порядке приговор предполагает, что защита не оспаривает виновность подсудимого, но ставит под сомнение степень тяжести назначенного наказания. Защита Подкопаева просит суд апелляционной инстанции изменить приговор на условное наказание.

Тверской суд столицы в начале сентября признал Подкопаева виновным в совершении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Дело рассматривали в особом порядке, то есть при полном признании вины, что гарантировало Подкопаеву более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для подсудимого три года и четыре месяца колонии.

По данным следствия, во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил перцовый баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки. Как отмечали в СК, изначально Подкопаев отрицал вину, но впоследствии признался в нападении на стражей порядка и заключил сделку со следствием. В последнем слове молодой человек заверил, что не желал "навредить сотрудникам органов".