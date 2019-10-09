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РИА Новости

В Тульской области назвали причины высокого показателя смерти от алкоголя

11:27 09.10.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкАлкоголь
Алкоголь
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Алкоголь. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Высокий процент смертности среди алкозависимых, отмечавшийся в предыдущие годы, отразился на нынешней позиции Тульской области во всероссийском рейтинге смертности от алкоголя, сообщило в среду РИА Новости правительство региона.
Издание РБК опубликовало рейтинг смертности в регионах России от алкоголя. Согласно данным исследования, в Тульской области продажи спиртного ниже среднего показателя по стране, но показатели смертности превышают средний уровень более чем в два раза.
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"В последние годы в Тульской области отмечается устойчивая тенденция к снижению числа зависимых и умерших от алкоголя и связанных с ним заболеваний. Так, с 2016 года показатель смертности снизился на 16%. На уровень смертности продолжает оказывать негативное влияние относительно высокий процент алкозависимых лиц, отмечавшийся в предыдущие годы", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава региона, за последние 7 лет число граждан, злоупотребляющих алкоголем, в Тульской области снизилось на 32%.
"В прошлом году 66% умерших от алкоголя составили лица трудоспособного возраста. Чаще всего из-за спиртного погибали люди в возрасте 55-64 лет. Причина половины (54,9%) смертей - отравление суррогатами алкоголя", - информирует облправительство.
Власти отмечают, что в 2018 году сотрудники областного УМВД изъяли из незаконного оборота 8,2 тысячи декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции. А в первом полугодии нынешнего – 5,5 тысячи декалитров.
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"Снижение показателя смертности от алкоголя может быть значительным только в долгосрочной перспективе. И для этого необходимы системные меры по мотивации к отказу от спиртного и пропаганде здорового образа жизни", - отметило облправительство.
В Тульской области действует ряд ограничительных мер по продаже алкоголя, создана система предупреждения и раннего выявления наркологических расстройств, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" проводятся профилактические медосмотры на рабочем месте.
"В состав врачебной бригады входят и специалисты областного наркологического диспансера. Для выявления склонности к злоупотреблению алкоголем они проводят тесты на определение уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). В 2019 году патологическое значение CDT выявлено у 18 человек", - информирует облправительство.
По его данным, в этом году профосмотры в медучреждениях прошли более 48 тысяч жителей Тульской области. У 32 человек обнаружены признаки возможной наркологической патологии. Этих людей направили на углубленное медицинское обследование.
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