Очевидцы рассказали о пожаре на газопроводе в Петербурге

"На улице после эвакуации провели около двух часов. Сначала непонятно было, что дальше. Пламя было прямо под окнами, и неизвестно было, что делать, если лопнут стекла. Когда обошли дом, то увидели, что пламя поднималось до уровня третьего этажа", - рассказала она.