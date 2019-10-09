Очевидцы рассказали о пожаре на газопроводе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Пламя из-за возгорания газопровода на Мытнинской улице в Петербурге поднималось прямо к окнам жилого дома, из-за чего его жители опасались, что лопнут стекла, сообщила РИА Новости одна из жительниц пострадавшего от пожара дома Дарья Вакуева.
В ночь на среду пожарные эвакуировали 17 человек из-за возгорания газопровода на Мытнинской улице в Петербурге. Пожар был ликвидирован, люди вернулись домой. Восстановительные работы были завершены в 01.34.
"На улице после эвакуации провели около двух часов. Сначала непонятно было, что дальше. Пламя было прямо под окнами, и неизвестно было, что делать, если лопнут стекла. Когда обошли дом, то увидели, что пламя поднималось до уровня третьего этажа", - рассказала она.
По ее словам, пожарные оперативно справились с огнем, из-за чего удалось избежать большого ущерба зданию. Однако, добавила Вакуева, пока неизвестно, как будет компенсирован ущерб и как будет проведен ремонт фасада.