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РИА Новости

На востоке Узбекистана около 30 человек отравились тортом в школе

11:25 09.10.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
Ребенок в больнице. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 окт - РИА Новости. Двое взрослых и 25 детей отравились тортом в школе в Андижанской области на востоке Узбекистана, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
По данным пресс-службы, с 20.30 (18.30 мск) 8 октября в инфекционную больницу Андижанского района поступили 27 человека с симптомами пищевого отравления, 24 из них – учащиеся местной школы, двое взрослых и несовершеннолетняя девочка. Все они съели торт, который накануне в класс принесла мама одного из учеников, чтобы отметить его день рождения.
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"В настоящее время в больнице остаются 12 человек. Анализы пациентов изучаются в лаборатории областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия", - говорится в сообщении.
Это уже второй массовый случай отравления в Узбекистане за последние сутки. Генпрокуратура Узбекистана в среду сообщила, что шесть человек были госпитализированы после отравления хот-догами на одном из рынков в Самарканде. Позднее Минздрав уточнил, что число отравившихся увеличилось до 26 человек.
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