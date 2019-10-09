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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай сохранил 28-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

11:20 09.10.2019
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
МОСКВА, 9 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай второй год подряд занял 28-е место среди 141 экономики в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности", говорится в докладе, опубликованном в Женеве 9 октября.
Согласно документу, Китай получил 73,9 балла из 100 возможных, что на 1,3 балла выше прошлогоднего показателя. Эксперты поставили высокие баллы Китаю в таких сферах, как объем рынка, стабильность макроэкономики, способность к инновациям, развитие информационных технологий и инфраструктура.
По ряду показателей Китай стал в один ряд с членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по некоторым даже превзошел их. По применению информационных технологий Китай обогнал 25 членов ОЭСР, ожидаемая средняя продолжительность жизни китайцев превысила американцев и приблизилась к среднему уровню членов ОЭСР.
Первое место в рейтинге этого года занял Сингапур, на втором месте – США.
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