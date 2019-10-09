Певица Майли Сайрус попала в больницу

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Майли Сайрус попала в больницу с диагнозом — тонзиллит, о чем рассказала в сториз инстаграма. Она также показала нового бойфренда Коди Симпсона, который приехал поддержать ее.
"Мой бойфренд навестит меня в госпитале", — написала поп-звезда.
Она опубликовала черно-белое видео, на котором Коди Симпсон исполнил песню, которую написал специально для нее.
Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
"Внезапно я стала чувствовать себя намного лучше. Этот сладкий мальчик приехал в больницу и спел такую романтичную песню, которую написал только для меня", — рассказала певица.
Сайрус и Симпсон встречаются всего несколько недель.