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РИА Новости
Культура

Певица Майли Сайрус попала в больницу

12:11 09.10.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionПевица Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Майли Сайрус попала в больницу с диагнозом — тонзиллит, о чем рассказала в сториз инстаграма. Она также показала нового бойфренда Коди Симпсона, который приехал поддержать ее.
© Фото : Miley Cyrus (@mileycyrus) Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
1 из 2
Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
© Фото : Miley Cyrus (@mileycyrus)
© Фото : Miley Cyrus (@mileycyrus) Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
2 из 2
Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
© Фото : Miley Cyrus (@mileycyrus)
1 из 2
Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
© Фото : Miley Cyrus (@mileycyrus)
2 из 2
Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
© Фото : Miley Cyrus (@mileycyrus)
"Мой бойфренд навестит меня в госпитале", — написала поп-звезда.
Она опубликовала черно-белое видео, на котором Коди Симпсон исполнил песню, которую написал специально для нее.
© Фото : Miley Cyrus (@mileycyrus) Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
© Фото : Miley Cyrus (@mileycyrus)
Скриншот instagram-сториз Майли Сайрус от 9 октября 2019
"Внезапно я стала чувствовать себя намного лучше. Этот сладкий мальчик приехал в больницу и спел такую романтичную песню, которую написал только для меня", — рассказала певица.
Сайрус и Симпсон встречаются всего несколько недель.
Американская актриса и певица Майли Сайрус
7 октября, 04:21Культура
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