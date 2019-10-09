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РИА Новости

Украинские силовики открыли огонь около Петровского, заявили в ДНР

11:14 09.10.2019 (обновлено: 13:44 09.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь около Петровского в Донбассе, где в среду планируется отвод сил, но ополченцы готовы к разведению, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Русла Якубов.
"С украинской стороны идет стрелковый огонь в нашем направлении, что является нарушением режима прекращения огня и ранее данных украинской стороной гарантий безопасности. Это провокационный обстрел", - сказал он.
Бойцы подразделений народной милиции ДНР в селе Петровское
4 октября, 13:20РИА Новости
В ДНР готовятся к отводу сил в районе Петровского
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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