Украинские силовики открыли огонь около Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь около Петровского в Донбассе, где в среду планируется отвод сил, но ополченцы готовы к разведению, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Русла Якубов.