Украинские силовики открыли огонь около Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь около Петровского в Донбассе, где в среду планируется отвод сил, но ополченцы готовы к разведению, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Русла Якубов.
"С украинской стороны идет стрелковый огонь в нашем направлении, что является нарушением режима прекращения огня и ранее данных украинской стороной гарантий безопасности. Это провокационный обстрел", - сказал он.
4 октября, 13:20РИА НовостиВ ДНР готовятся к отводу сил в районе Петровского