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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды призвали ввести бесполетную зону из-за турецкой операции

11:08 09.10.2019 (обновлено: 16:21 09.10.2019)
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© AFP 2019 / Bulent KilicКурдские бойцы Сирийских демократических сил
Курдские бойцы Сирийских демократических сил
© AFP 2019 / Bulent Kilic
Курдские бойцы Сирийских демократических сил. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Сирийские курды в среду призвали ввести бесполетную зону на северо-востоке Сирии для обеспечения своей безопасности в случае начала Турцией военной операции.

"Для защиты жителей северо-востока Сирии от неминуемого гуманитарного кризиса мы призываем международную коалицию и международное сообщество ввести бесполетную зону, как это было когда-то сделано для иракского народа", - говорится в заявлении центра координации и военных операций SDF.

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Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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