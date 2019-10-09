В Ижевске посетители зоопарка закормили олененка до смерти

"Причина смерти — переедание и наличие инородных предметов. В желудке северного оленя, помимо огромного количества пищи, были найдены пропиленовые нити и куски резины. Это привело к закупорке желудка и впоследствии — к его разрыву", — говорится в сообщении.

"У представителей фауны отсутствует чувство насыщения, они с интересом тянутся ко всему новому, необычному и всегда готовы попробовать это на зубок. И мы не в силах больше умалчивать, к чему приводят ежедневные кормежки наших обитателей тысячами посетителей зоопарка. Если хотите покормить животных — приходите на экспозицию "Детский зоопарк", где живут контактные обитатели. При входе вам выдадут специальный корм для животных", — сообщает зоопарк.