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РИА Новости

В Ижевске посетители зоопарка закормили олененка до смерти

11:06 09.10.2019 (обновлено: 11:44 09.10.2019)
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© пресс-служба Государственного зоологического парка УдмуртииМолодой северный олень по кличке Венера в ижевском зоопарке
Молодой северный олень по кличке Венера в ижевском зоопарке
© пресс-служба Государственного зоологического парка Удмуртии
Молодой северный олень по кличке Венера в ижевском зоопарке. Архивное фото
УФА, 9 окт — РИА Новости. Молодая северная олениха по кличке Венера погибла в ижевском зоопарке из-за того, что ее перекормили посетители, сообщает администрация учреждения.
Уточняется, что трагедия произошла две недели назад. Венере было всего четыре месяца.

"Причина смерти — переедание и наличие инородных предметов. В желудке северного оленя, помимо огромного количества пищи, были найдены пропиленовые нити и куски резины. Это привело к закупорке желудка и впоследствии — к его разрыву", — говорится в сообщении.

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Администрация зоопарка обратилась к посетителям с просьбой не кормить животных, которые ежедневно получают необходимое питание.
"У представителей фауны отсутствует чувство насыщения, они с интересом тянутся ко всему новому, необычному и всегда готовы попробовать это на зубок. И мы не в силах больше умалчивать, к чему приводят ежедневные кормежки наших обитателей тысячами посетителей зоопарка. Если хотите покормить животных — приходите на экспозицию "Детский зоопарк", где живут контактные обитатели. При входе вам выдадут специальный корм для животных", — сообщает зоопарк.
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