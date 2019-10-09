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РИА Новости

"АвтоВАЗ" начал производство Lada Vesta с вариатором

11:05 09.10.2019
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© Фото : LadaАвтомобиль Lada Vesta SW Cross
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
© Фото : Lada
Автомобиль Lada Vesta SW Cross. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запускает производство Lada Vesta с новым типом автоматической коробки передач - бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщила пресс-служба компании.
"Lada запускает производство автомобилей Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Новая версия автомобиля является частью стратегии бренда по расширению модельного ряда и повышает комфорт водителя и пассажиров. Бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco широко применяется на автомобилях альянса Renault-Nissan, а с июля 2019 года предлагается покупателям на Lada Xray Cross", - говорится в сообщении.
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Новая трансмиссия компактнее и на 13% легче, чем предыдущие образцы, а особенности ее конструкции повышают тяговые характеристики и работоспособность в морозы, при пробуксовках и тяжелых нагрузках, а при при ускорении обеспечивают высокий акустический комфорт и топливную экономичность.
Кроме того, совместно с автоматической трансмиссией на Lada Vesta впервые установлен 113-сильный двигатель альянса HR-16.
Новую коробку передач получат следующие автомобили семейства: седан и седан Cross, SW и SW Cross. С выходом новой модели в цветовой гамме Lada Vesta появится новый синий цвет "Дайвинг". Подробную информацию о ценах и комплектациях модельного ряда Vesta с автоматической трансмиссией компания опубликует позднее.
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