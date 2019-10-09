"АвтоВАЗ" начал производство Lada Vesta с вариатором

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запускает производство Lada Vesta с новым типом автоматической коробки передач - бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщила пресс-служба компании.

"Lada запускает производство автомобилей Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Новая версия автомобиля является частью стратегии бренда по расширению модельного ряда и повышает комфорт водителя и пассажиров. Бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco широко применяется на автомобилях альянса Renault-Nissan, а с июля 2019 года предлагается покупателям на Lada Xray Cross", - говорится в сообщении.

Новая трансмиссия компактнее и на 13% легче, чем предыдущие образцы, а особенности ее конструкции повышают тяговые характеристики и работоспособность в морозы, при пробуксовках и тяжелых нагрузках, а при при ускорении обеспечивают высокий акустический комфорт и топливную экономичность.

Кроме того, совместно с автоматической трансмиссией на Lada Vesta впервые установлен 113-сильный двигатель альянса HR-16.