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РИА Новости
Культура

Театр Et Cetera представит премьеру спектакля "Моя жизнь" по Чехову

11:24 09.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОткрытие сезона в Московском драматическом театре "Et Cetera"
Открытие сезона в Московском драматическом театре Et Cetera
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина представит в среду премьеру спектакля "Моя жизнь", созданного по мотивам одноименной повести Антона Чехова, сообщили в пресс-службе театра.
Герой чеховской повести – самый рядовой обыватель, дворянин со странным именем Мисаил. Он осознает свою ординарность, но пытается найти смысл в своей жизни. Мисаил идет работать обыкновенным маляром, поскольку считает, что физическим трудом заниматься не стыдно. Но в маленьком провинциальном городе это событие из ряда вон выходящее: кто-то презирает, кто-то видит в нем выдающегося человека, решившегося на бунт. Барышни ищут с ним знакомства, а дочь богатого инженера Маша решается стать его женой, чтобы вместе сделать мир лучше.
В повести "Моя жизнь" нет морали. Чехов просто предлагает зарисовку из жизни русской провинции. Что же изменилось? По большому счету ничего – люди также любят, обманывают, страдают, ищут истину.
Режиссер Равинский, взявшийся поставить это одно из сложнейших сочинений классика, старается театральными средствами передать чеховский мир. Его спектакль полон метафорами, он яркий по форме, иногда парадоксальный. Он сумел за будничностью жизни увидеть потаенные страсти неуспокоенной души. Как признается сам режиссер – "Для меня спектакль – это кусок жизни".
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