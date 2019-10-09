Театр Et Cetera представит премьеру спектакля "Моя жизнь" по Чехову

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина представит в среду премьеру спектакля "Моя жизнь", созданного по мотивам одноименной повести Антона Чехова, сообщили в пресс-службе театра.

Герой чеховской повести – самый рядовой обыватель, дворянин со странным именем Мисаил. Он осознает свою ординарность, но пытается найти смысл в своей жизни. Мисаил идет работать обыкновенным маляром, поскольку считает, что физическим трудом заниматься не стыдно. Но в маленьком провинциальном городе это событие из ряда вон выходящее: кто-то презирает, кто-то видит в нем выдающегося человека, решившегося на бунт. Барышни ищут с ним знакомства, а дочь богатого инженера Маша решается стать его женой, чтобы вместе сделать мир лучше.

В повести "Моя жизнь" нет морали. Чехов просто предлагает зарисовку из жизни русской провинции. Что же изменилось? По большому счету ничего – люди также любят, обманывают, страдают, ищут истину.