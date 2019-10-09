Стали известны возможные причины смерти пассажира рейса Красноярск-Москва

КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства и причину смерти пассажира, умершего на борту рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого борт был вынужден прервать полет и сделал остановку в Омске, сообщает Западно-Сибирское СУСК на транспорте.
Ранее в минздраве области РИА Новости сообщили, что инцидент произошел вечером во вторник. Тело пассажира было передано правоохранительным органам. По данным источника в экстренных службах региона, вынужденную посадку в аэропорту Омска совершил Boeing 737-800, на борту которого находилось 142 пассажира.
"Предварительно установлено, что... командиром воздушного судна, выполнявшего рейс Красноярск - Москва (Домодедово), в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира было принято решение о совершении вынужденной посадки в аэропорту... Омска. Прибывшим к борту воздушного судна экипажем скорой медицинской помощи была констатирована смерть пассажира. Предварительной причиной смерти стало сердечное заболевание", - сообщает СК на транспорте.
Сотрудники Омского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУСК на транспорте проводят проверку.