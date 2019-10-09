Стали известны возможные причины смерти пассажира рейса Красноярск-Москва

КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства и причину смерти пассажира, умершего на борту рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого борт был вынужден прервать полет и сделал остановку в Омске, сообщает Западно-Сибирское СУСК на транспорте.

Ранее в минздраве области РИА Новости сообщили, что инцидент произошел вечером во вторник. Тело пассажира было передано правоохранительным органам. По данным источника в экстренных службах региона, вынужденную посадку в аэропорту Омска совершил Boeing 737-800, на борту которого находилось 142 пассажира.