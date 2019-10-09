Часть имущества экс-главы Приднестровья выставили на продажу

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Квартира и гараж в Тирасполе, принадлежавшие бывшему президенту непризнанного Приднестровья Евгению Шевчуку выставлены на торги для погашения задолженности перед бюджетом, сообщила пресс-служба госслужбы судебных исполнителей минюста Приднестровья.

Экс-президент Шевчук, руководивший ПМР с 2011 по 2016 годы, в декабре 2018 года приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Шевчук покинул территорию ПМР, в ноябре 2017 года был объявлен в розыск.

"Государственная служба судебных исполнителей МЮ ПМР сообщает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества, принадлежащего Евгению Васильевичу Шевчуку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства

Пресс-служба уточнила, что аукцион состоится 25 октября. В то же время пока неясна дальнейшая судьба части недвижимости, принадлежавшей Шевчуку, а именно, загородного дома в селе Строенцы и квартиры в Рыбнице.