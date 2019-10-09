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РИА Новости

Часть имущества экс-главы Приднестровья выставили на продажу

10:55 09.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой президента ПМРПрезидент ПМР Евгений Шевчук
Президент ПМР Евгений Шевчук
© Фото : предоставлено пресс-службой президента ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Квартира и гараж в Тирасполе, принадлежавшие бывшему президенту непризнанного Приднестровья Евгению Шевчуку выставлены на торги для погашения задолженности перед бюджетом, сообщила пресс-служба госслужбы судебных исполнителей минюста Приднестровья.
Экс-президент Шевчук, руководивший ПМР с 2011 по 2016 годы, в декабре 2018 года приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Шевчук покинул территорию ПМР, в ноябре 2017 года был объявлен в розыск.
"Государственная служба судебных исполнителей МЮ ПМР сообщает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества, принадлежащего Евгению Васильевичу Шевчуку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Пресс-служба уточнила, что аукцион состоится 25 октября. В то же время пока неясна дальнейшая судьба части недвижимости, принадлежавшей Шевчуку, а именно, загородного дома в селе Строенцы и квартиры в Рыбнице.
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
13 сентября, 15:46РИА Новости
Молдавским чиновникам разрешили ездить в Приднестровье без уведомления
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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