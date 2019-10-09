Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T10:53Z
https://ria.ru/20191009/1559568628.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155888/54/1558885463_0:25:1235:720_1036x0_80_0_0_bcb0a779cca16bf12bb60c3249df1dfe.jpg
РИА Новости

Суд в Приморье арестовал еще пять напавших на пограничников рыбаков из КНДР

10:53 09.10.2019
183
© Фото : Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФСледователи проводят осмотр рыболовецкой шхуны КНДР, члены экипажа которой совершили нападение на сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
Следователи проводят осмотр рыболовецкой шхуны КНДР, члены экипажа которой совершили нападение на сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
© Фото : Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Находкинский городской суд Приморского края заключил под стражу на время предварительного следствия еще пятерых рыбаков из КНДР, которые напали на российских пограничников в Японском море 17 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Поступили материалы для избрания меры пресечения гражданам КНДР, суд принял решение о заключении их под стражу на время предварительного следствия, сроком на два месяца", - сообщил РИА Новости секретарь Находкинского городского суда.
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
27 сентября, 17:00РИА Новости
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
В настоящий момент арестованы уже 16 граждан КНДР.
ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.
В российский МИД для объяснений был вызван временный поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп, которому выразили серьезную озабоченность и потребовали от Пхеньяна принять исчерпывающие меры, чтобы подобное не повторилось.
Судна северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
27 сентября, 11:13Сказано в эфире
"Доведены до крайности". Эксперт о задержании северокорейских браконьеровВ Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР. В эфире радио Sputnik ситуацию с браконьерством в российской экономической зоне прокомментировал профессор РУДН Юрий Почта.
1011000
Обсудить 0
ПриморьеКНДРПроисшествия
Рекомендуем
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
В Испании задержали владельца фирмы, шпионившей за Ассанжем в Лондоне
РИА
Новости
Спасательные работы на шахте Уралкалия в Пермском крае
Фигурантам дела о пожаре на шахте в Соликамске вынесли приговоры
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция возбудила дело из-за избиения главреда информагентства в Магадане
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
СМИ сообщили о выстрелах в немецком Ландсберге после инцидента в Галле
Лента
новостей
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ досрочно прекратил полномочия волгоградского сенатора Лебедевой
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
Участник несогласованной акции Подкопаев отказался от признания вины
Ребенок в больнице
На востоке Узбекистана около 30 человек отравились тортом в школе
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
В Европе нашли политическую мотивацию в деятельности "Росатома" за рубежом
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
В Оренбурге суд оставил без изменения арест зятя священника Стремского
Здание киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге
В Петербурге потушили возгорание ворот одного из павильонов "Ленфильма"
Полиция Литвы
В Литве задержали россиянина за попытку дать взятку пограничнику
Президент ПМР Евгений Шевчук
Часть имущества экс-главы Приднестровья выставили на продажу
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за инцидента с Юмашевой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
Лента новостейМолния