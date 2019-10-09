Суд в Приморье арестовал еще пять напавших на пограничников рыбаков из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Находкинский городской суд Приморского края заключил под стражу на время предварительного следствия еще пятерых рыбаков из КНДР, которые напали на российских пограничников в Японском море 17 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Поступили материалы для избрания меры пресечения гражданам КНДР, суд принял решение о заключении их под стражу на время предварительного следствия, сроком на два месяца", - сообщил РИА Новости секретарь Находкинского городского суда.
В настоящий момент арестованы уже 16 граждан КНДР.
ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.
В российский МИД для объяснений был вызван временный поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп, которому выразили серьезную озабоченность и потребовали от Пхеньяна принять исчерпывающие меры, чтобы подобное не повторилось.