Суд в Приморье арестовал еще пять напавших на пограничников рыбаков из КНДР

Следователи проводят осмотр рыболовецкой шхуны КНДР, члены экипажа которой совершили нападение на сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Находкинский городской суд Приморского края заключил под стражу на время предварительного следствия еще пятерых рыбаков из КНДР, которые Находкинский городской суд Приморского края заключил под стражу на время предварительного следствия еще пятерых рыбаков из КНДР, которые напали на российских пограничников в Японском море 17 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Поступили материалы для избрания меры пресечения гражданам КНДР, суд принял решение о заключении их под стражу на время предварительного следствия, сроком на два месяца", - сообщил РИА Новости секретарь Находкинского городского суда.

В настоящий момент арестованы уже 16 граждан КНДР.

ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.