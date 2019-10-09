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РИА Новости

В Госдуме ждут от американских властей извинений из-за инцидента с Юмашевой

10:49 09.10.2019 (обновлено: 14:10 09.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поездки депутатов Госдумы в США приостановлены до тех пор, пока американские власти не извинятся за инцидент с депутатом Ингой Юмашевой. Об этом сообщила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.

"Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения", — написала она в Telegram-канале.

Как сообщил 5 октября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, Юмашеву, прилетевшую в Нью-Йорк для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", задержали в аэропорту, забрали у нее документы и отвели в отдельную комнату.
Затем человек, представившийся сотрудником ФБР, более часа допрашивал ее, задавая "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.
Российский МИД назвал допрос Юмашевой "очередной враждебной акцией против России" и выразил Вашингтону протест. Посольство России направило в Госдепартамент ноту с требованием разъяснить причины произошедшего.
При этом ФБР отказалось комментировать инцидент.
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Вчера, 09:44Радио Sputnik
"Звенья одной цепи". Депутат Госдумы Юмашева оценила допрос в аэропорту США
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Обсудить 36
ФБРИнга ЮмашеваГосдума РФГосударственный департамент СШААнатолий АнтоновМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
«до тех пор, пока американцы не извинятся...» т.е. депутаты добровольно больше никогда не увидят Штаты?
9 октября, 11:02
uo ou
28251104
Поездки приостановлены? Неужели и имущество распродадут? )))
9 октября, 11:16
6.67STRELOK .
24252007
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