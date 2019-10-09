В Госдуме ждут от американских властей извинений из-за инцидента с Юмашевой

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поездки депутатов Госдумы в США приостановлены до тех пор, пока американские власти не извинятся за инцидент с депутатом Ингой Юмашевой. Об этом сообщила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.

"Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения", — написала она в Telegram-канале.

Как сообщил 5 октября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, Юмашеву, прилетевшую в Нью-Йорк для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", задержали в аэропорту, забрали у нее документы и отвели в отдельную комнату.

Затем человек, представившийся сотрудником ФБР, более часа допрашивал ее, задавая "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.

Российский МИД назвал допрос Юмашевой "очередной враждебной акцией против России" и выразил Вашингтону протест. Посольство России направило в Госдепартамент ноту с требованием разъяснить причины произошедшего.