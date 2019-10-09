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РИА Новости

Минпромторг назвал оценки затрат на маркировку воды преждевременными

10:44 09.10.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство минеральной и питьевой воды
Производство минеральной и питьевой воды
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оценки затрат производителей питьевой и минеральной воды на маркировку до проведения пилотного проекта являются преждевременными, заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В конце августа Минпромторг подготовил проект постановления правительства, регламентирующий проведение пилотного проекта по маркировке минеральных и питьевых вод. Планируется, что срок начала эксперимента будет определен в декабре на очередном заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
"До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания", - сказал он.
"Опора России", объединяющая организации малого и среднего бизнеса, ранее написала письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой отозвать проект, предполагающий внедрение маркировки воды и минералки. По оценкам "Опоры России", затраты на маркировку только для российских производителей могут составить от нескольких до десятков миллионов рублей, что критично скажется на субъектах малого и среднего бизнеса.
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Министерство промышленности и торговли РФВиктор ЕвтуховМоскваРоссияЭкономика
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