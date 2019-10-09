Минпромторг назвал оценки затрат на маркировку воды преждевременными

В конце августа Минпромторг подготовил проект постановления правительства, регламентирующий проведение пилотного проекта по маркировке минеральных и питьевых вод. Планируется, что срок начала эксперимента будет определен в декабре на очередном заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания", - сказал он.

"Опора России", объединяющая организации малого и среднего бизнеса, ранее написала письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой отозвать проект, предполагающий внедрение маркировки воды и минералки. По оценкам "Опоры России", затраты на маркировку только для российских производителей могут составить от нескольких до десятков миллионов рублей, что критично скажется на субъектах малого и среднего бизнеса.