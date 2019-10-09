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РИА Новости

Глава ОБСЕ рассказал о приоритетах организации

10:43 09.10.2019 (обновлено: 12:20 09.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМирослав Лайчак
Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мирослав Лайчак. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 9 окт – РИА Новости. Свобода СМИ и безопасность журналистов принадлежат к приоритетам в деятельности ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
"Свобода СМИ и безопасность журналистов принадлежат к приоритетным областям деятельности ОБСЕ. Именно представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир, в соответствии со своим мандатом, внимательно следит за вопросами, связанными с журналистской практикой. Ему поручено следить за выполнением обязательств в области свободы средств массовой информации всеми государствами-участниками и последовательно привлекать внимание к их несоблюдению", - сказал Лайчак.
Штаб-квартира ОБСЕ
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По словам дипломата, в 2018 году политические обязательства государств-участников ОБСЕ в соответствии с решениями Совета министров организации на заседании в Милане были усилены в области безопасности журналистов.
"С целью создания безопасной среды для журналистов и выполнения их трудной и ответственной профессии словацкое председательство ОБСЕ предоставило платформу для диалога между государствами-участниками и гражданским обществом на недавнем Совещании по рассмотрению выполнения задач, посвященных человеческому измерению, которое состоялось 16–27 сентября 2019 года", - сказал Лайчак.
Читайте полный текст интервью Мирослава Лайчака >>
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ОБСЕМирослав ЛайчакВ мире
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