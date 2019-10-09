Глава ОБСЕ рассказал о приоритетах организации

"Свобода СМИ и безопасность журналистов принадлежат к приоритетным областям деятельности ОБСЕ. Именно представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир, в соответствии со своим мандатом, внимательно следит за вопросами, связанными с журналистской практикой. Ему поручено следить за выполнением обязательств в области свободы средств массовой информации всеми государствами-участниками и последовательно привлекать внимание к их несоблюдению", - сказал Лайчак.