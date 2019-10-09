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РИА Новости

СК проверит обстоятельства смерти пассажира во время полета в Москву

10:40 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства смерти пассажира рейса Красноярск - Домодедово (Москва), в результате чего вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Организована проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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Следовавший из Сочи в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Предварительно установлено, что 8 октября самолет, летевший из Красноярска в Москву, из-за плохого самочувствия пассажира вынужденно сел в аэропорту Омска. Однако прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть пассажира.
"Предварительной причиной смерти стало сердечное заболевание", - добавляет управление.
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Следственный комитет РФДомодедово (аэропорт)МоскваОмскКрасноярскПроисшествия
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