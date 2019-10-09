СК проверит обстоятельства смерти пассажира во время полета в Москву

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства смерти пассажира рейса Красноярск - Домодедово (Москва), в результате чего вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Организована проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 8 октября самолет, летевший из Красноярска в Москву, из-за плохого самочувствия пассажира вынужденно сел в аэропорту Омска. Однако прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть пассажира.