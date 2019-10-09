Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за инцидента с Юмашевой

"В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале .

Она добавила, что председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков планировал лететь в командировку в США, но его визит не состоится.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.