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РИА Новости

Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за инцидента с Юмашевой

10:24 09.10.2019 (обновлено: 10:36 09.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Поездки депутатов Госдумы в США приостановлены после инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Ингой Юмашевой, сообщила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.

"В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков планировал лететь в командировку в США, но его визит не состоится.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Вчера, 09:44Радио Sputnik
"Звенья одной цепи". Депутат Госдумы Юмашева оценила допрос в аэропорту США
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеИнга ЮмашеваГосдума РФСШАВ мире
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