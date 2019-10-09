Турция подтвердила, что уважает суверенитет Сирии, заявил Лавров

НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможной операции Турции в САР.

"Вчера же я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который твердо и однозначно подтвердил мне, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и во всех своих действиях будет исходить из того, что конечной целью наших усилий является в том числе и восстановление в полном объеме территориальной целостности сирийского государства", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.