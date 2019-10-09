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РИА Новости
Война в Сирии

Турция подтвердила, что уважает суверенитет Сирии, заявил Лавров

10:11 09.10.2019 (обновлено: 16:21 09.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможной операции Турции в САР.
"Вчера же я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который твердо и однозначно подтвердил мне, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и во всех своих действиях будет исходить из того, что конечной целью наших усилий является в том числе и восстановление в полном объеме территориальной целостности сирийского государства", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМИД РФМИД ТурцииТурцияСирия
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