Россия намерена содействовать началу предметного диалога курдов и Дамаска

"Мы контактировали и с представителями и курдской стороны, и с представителями правительства (Сирии), и подтвердили, что мы побуждаем их к началу диалога для урегулирования проблем этой части Сирии, в том числе, проблем обеспечения безопасности на турецко-сирийской границе. Считаем по-прежнему, что это единственный путь, который позволит добиться устойчивости, стабилизации обстановки", - сказал Лавров на пресс-конференции.

"И мы услышали вчера заявления и официальных лиц в Дамаске, и представителей курдов, что они к такому диалогу готовы. Будем стараться максимально содействовать началу такого прямого предметного разговора. Рассчитываем, что он будет поддержан всеми основными внешними игроками", - добавил глава МИД РФ.

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.