Россия намерена содействовать началу предметного диалога курдов и Дамаска

НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет содействовать началу предметного диалога между курдами и Дамаском, надеется, что остальные его тоже поддержат.
"Мы контактировали и с представителями и курдской стороны, и с представителями правительства (Сирии), и подтвердили, что мы побуждаем их к началу диалога для урегулирования проблем этой части Сирии, в том числе, проблем обеспечения безопасности на турецко-сирийской границе. Считаем по-прежнему, что это единственный путь, который позволит добиться устойчивости, стабилизации обстановки", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"И мы услышали вчера заявления и официальных лиц в Дамаске, и представителей курдов, что они к такому диалогу готовы. Будем стараться максимально содействовать началу такого прямого предметного разговора. Рассчитываем, что он будет поддержан всеми основными внешними игроками", - добавил глава МИД РФ.
Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.