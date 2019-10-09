Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T16:21Z
https://ria.ru/20191009/1559566953.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/50/1559575049_0:0:2838:1596_1036x0_80_0_0_8552e81adc3d2a9fa57280675a69f56f.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия намерена содействовать началу предметного диалога курдов и Дамаска

10:08 09.10.2019 (обновлено: 16:21 09.10.2019)
489
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет содействовать началу предметного диалога между курдами и Дамаском, надеется, что остальные его тоже поддержат.
"Мы контактировали и с представителями и курдской стороны, и с представителями правительства (Сирии), и подтвердили, что мы побуждаем их к началу диалога для урегулирования проблем этой части Сирии, в том числе, проблем обеспечения безопасности на турецко-сирийской границе. Считаем по-прежнему, что это единственный путь, который позволит добиться устойчивости, стабилизации обстановки", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Вчера, 15:10Война в Сирии
Курды допустили сотрудничество с Асадом для борьбы с Турцией
"И мы услышали вчера заявления и официальных лиц в Дамаске, и представителей курдов, что они к такому диалогу готовы. Будем стараться максимально содействовать началу такого прямого предметного разговора. Рассчитываем, что он будет поддержан всеми основными внешними игроками", - добавил глава МИД РФ.
Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия=
7 октября, 20:01Война в Сирии
Курды призвали Россию и Сирию защитить регион от турецкого вторжения
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
1301002
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСергей ЛавровМИД РФТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди перед началом переговоров
Лавров прокомментировал возможную военную операцию Турции в Сирии
РИА
Новости
Курдские бойцы Сирийских демократических сил
Сирийские курды призвали ввести бесполетную зону из-за турецкой операции
Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии
Сирийские курды объявили всеобщую мобилизацию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
Лавров назвал позицию США по Сирии противоречивой
Лента
новостей
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
Турция подтвердила, что уважает суверенитет Сирии, заявил Лавров
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудил с Путиным планируемую операцию турецких ВС в Сирии
Нефтяной станок-качалка
Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
В Турции призвали закрыть для США авиабазу в ответ на угрозы Трампа
Совместный патруль военных США и Турции в Сирии
Лавров призвал США прислушаться к доводам об опасности их действий в Сирии
Бойцы SDF в Сирии
Сирийские курды попросили у Москвы помощи в переговорах с Дамаском
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам переговоров. 9 октября 2019
Лавров предостерег от панических настроений в отношении судьбы ООН
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали начало операции турецких ВС на севере Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Слуцкий призвал депутатов отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
Лента новостейМолния