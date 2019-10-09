В ЛНР назвали число раскрытых за пять лет агентов украинских спецслужб

ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Около 500 агентов украинских спецслужб раскрыты в самопровозглашенной Луганской народной республике с октября 2014 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

Пять лет назад, 9 октября 2014 года было образовано министерство госбезопасности ЛНР.

"С момента основания министерства выявлены многочисленные факты вербовки жителей республики иностранными спецслужбами с целью использования их для ведения шпионской и иной деятельности в ущерб безопасности ЛНР. За пять лет работы доказана и пресечена разведывательная деятельность 470 агентов иностранных спецслужб, внедренных в ряды Народной милиции, органы государственной власти, правоохранительную и судебную системы, стратегические объекты промышленности ЛНР", - сказали в МГБ.

В ведомстве уточнили, что за этот период также пресечена деятельность 10 диверсионно-разведывательных групп, предотвращен ряд терактов и диверсий на территории ЛНР. "Одним из наиболее значимых результатов деятельности МГБ ЛНР является пресечение разведывательно-подрывной деятельности ДРГ восьмого полка специального назначения сил специальных операций ВС Украины, которой совершен ряд террористических актов на территории республики, а также осуществлялся сбор сведений военного и социально-экономического характера", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, в рамках работы по выявлению и пресечению разведывательно-диверсионной деятельности выявлено свыше 300 тайников с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.