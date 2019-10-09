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РИА Новости

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены

10:04 09.10.2019 (обновлено: 10:50 09.10.2019)
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© СК РФ по Рязанской областиЖитель города Рязани 1999 года рождения, подозреваемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги
Житель города Рязани 1999 года рождения, подозреваемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги
© СК РФ по Рязанской области
Житель города Рязани 1999 года рождения, подозреваемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело об убийстве двух лиц после обнаружения тел участника Великой Отечественной войны и его супруги в квартире в Рязани.
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"В результате грамотно спланированного первоначального этапа расследования установлена причастность к совершению убийства жителя города Рязани 1999 года рождения. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.
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