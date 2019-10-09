В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело об убийстве двух лиц после обнаружения тел участника Великой Отечественной войны и его супруги в квартире в Рязани.
"В результате грамотно спланированного первоначального этапа расследования установлена причастность к совершению убийства жителя города Рязани 1999 года рождения. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.