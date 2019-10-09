В Палату представителей внесли резолюцию об исключении Пелоси из конгресса

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Конгрессмен Ральф Абрахам внес на рассмотрение в Палату представителей резолюцию по исключению Ненси Пелоси из конгресса, сообщается на официальном сайте политика.

"Озлобленный крестовый поход Ненси Пелоси против нашего законно избранного президента представляет собой ни что иное, как политически мотивированную охоту на ведьм, которая должна быть прекращена. Она (Ненси Пелоси – Прим. ред.) позорит Палату народных представителей и использует молоток спикера для удовлетворения политических нужд ее партии… Я внес резолюцию, призывающую исключить ее из Палаты представителей и освободить офис спикера", - говорится в пресс-релизе Абрахама, опубликованном на его сайте.

Поскольку исключение представителей конгресса считается внутренним делом Палаты, для принятия таких решений не требуется одобрение сената или президента.

Конгрессмен также обвинил Демократическую партию в "одержимости" вопросом о вмешательстве в выборы и назвал "вероломным" их план признать недействительными результаты выборов 2016 года и помешать президенту США Дональду Трампу победить на выборах в 2020 году.