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РИА Новости

Медик рассказал, как бороться с осенней хандрой

09:56 09.10.2019 (обновлено: 14:42 09.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСкульптура "Лежащая" в парке искусств "Музеон" в Москве
Скульптура Лежащая в парке искусств Музеон в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Скульптура "Лежащая" в парке искусств "Музеон" в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Утренние упражнения, зеленый чай и ароматические масла помогут побороть осеннюю хандру и сонливость, рассказал Агентству городских новостей "Москва" главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, утро стоит начать хотя бы с небольшой зарядки. Это поможет насытить кровь кислородом и проснуться.
"Если нет противопоказаний из-за наличия хронических заболеваний, то полезен контрастный душ", — заявил Тяжельников.
Он также рекомендовал выпивать стакан чистой воды перед утренним кофе, а к завтраку добавить апельсиновый сок.
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Кроме того, специалист предложил во время рабочего дня заменить кофе зеленым чаем, а также посоветовал проветривать помещение и по возможности выходить на улицу.
Дополнительную энергию, по его словам, дадут горсть орехов и фрукты. Ароматические масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина и сосны также обладают бодрящим эффектом.
Тяжельников призвал не поддаваться желанию отоспаться в выходные, так как это может нарушить режим.
"Из-за избыточного сна днем ухудшится качество ночного сна, нарушится режим, который сложно восстановить в рабочие дни", — рассказал он. Поэтому специалист предложил заменить дневной сон прогулкой.
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