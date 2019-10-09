Лавров назвал позицию США по Сирии противоречивой

"Я затрудняюсь сказать, что не так с американскими действиями в САР, но то, что они полны противоречий и отражают недоговороспособность наших американских коллег - это для меня уже является установленным фактом", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Дональд Трамп уже действительно много раз заявлял, что он будет выводить свои войска из Сирии и из других стран. Потом эти заявления каким-то образом спускались на тормозах уже реальными исполнителями. не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее. Но американцы должны понимать, что те процессы, которые при их участии на северо-востоке Сирии развернулись за последние пару-тройку лет, являются прямым нарушением требований резолюции Совета безопасности об уважении территориальной целостности и суверенитета САР", - подчеркнул он.

"Американцы там организовывали квазигосударственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность и жизнеспособность и очень активно продвигали курдскую тему. Причем таким образом ее продвигали, которая вызывала возражения у арабских племен, традиционно проживавших на этих территориях. Это очень опасная игра. Я убедился на днях, когда мы были в Ираке, разговаривали с арабскими курдами, в том числе с руководством Курдского автономного района Ирака. Они крайне встревожены, что такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать. Мы доводим эту точку зрения до американской стороны, надеюсь, они слышат нас. Но на практике пока мы не видим серьезных изменений их непоследовательной противоречивой политики", - добавил Лавров.