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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров назвал позицию США по Сирии противоречивой

09:56 09.10.2019 (обновлено: 12:09 09.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США по Сирии очень противоречива и отражает недоговороспособность Вашингтона.
Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане.
"Я затрудняюсь сказать, что не так с американскими действиями в САР, но то, что они полны противоречий и отражают недоговороспособность наших американских коллег - это для меня уже является установленным фактом", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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В свое время Россия не раз призывала США прекратить незаконную оккупацию территории в районе Ат-Танфа, где они создали свою базу, напомнил Лавров.
"Дональд Трамп уже действительно много раз заявлял, что он будет выводить свои войска из Сирии и из других стран. Потом эти заявления каким-то образом спускались на тормозах уже реальными исполнителями. не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее. Но американцы должны понимать, что те процессы, которые при их участии на северо-востоке Сирии развернулись за последние пару-тройку лет, являются прямым нарушением требований резолюции Совета безопасности об уважении территориальной целостности и суверенитета САР", - подчеркнул он.
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"Американцы там организовывали квазигосударственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность и жизнеспособность и очень активно продвигали курдскую тему. Причем таким образом ее продвигали, которая вызывала возражения у арабских племен, традиционно проживавших на этих территориях. Это очень опасная игра. Я убедился на днях, когда мы были в Ираке, разговаривали с арабскими курдами, в том числе с руководством Курдского автономного района Ирака. Они крайне встревожены, что такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать. Мы доводим эту точку зрения до американской стороны, надеюсь, они слышат нас. Но на практике пока мы не видим серьезных изменений их непоследовательной противоречивой политики", - добавил Лавров.
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Война в СирииСергей ЛавровСирияСШАВ мире
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