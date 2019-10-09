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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров прокомментировал возможную военную операцию Турции в Сирии

09:52 09.10.2019 (обновлено: 16:25 09.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди перед началом переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди перед началом переговоров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди перед началом переговоров
НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможной операции Турции в Сирии, заявил, что все проблемы на севере САР должны решаться через диалог.
"Мы не раз уже нашу позицию озвучивали по поводу того, что происходит на северо-востоке Сирии, в том числе в районе сирийско-турецкой границы. И наша позиция однозначна, исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской Арабской Республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этой территории традиционно проживают", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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В Кремле прокомментировали заявления Турции о возможной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСергей ЛавровТурцияСирияВ мире
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