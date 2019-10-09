Глава комитета ГД прокомментировал проект о блокировке аккаунтов e-mail

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Обсуждать законопроект о блокировке аккаунтов e-mail до поступления отзывов на него преждевременно, поскольку он является обновленным вариантом проекта, ранее направленного на отзывы, но отозванного авторами из Госдумы, заявил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Во вторник в ГД был внесен законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную законодательством РФ информацию, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.

В июле те же члены Совфеда - Клишас, Людмила Бокова, Александр Башкин - вносили в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

"Обсуждение данной инициативы выглядит преждевременным, поскольку предлагаемые изменения представляют собой новый вариант регулирования, предлагавшегося законопроектом..., ранее внесенным теми же авторами. Этот законопроект в соответствии с регламентом (Госдумы) был направлен для получения отзывов субъектам законодательной инициативы (они должны были поступить до 16 октября)", - сказал Левин журналистам.

По его словам, законопроект, внесенный в Думу в июле, отозван авторами, и депутатам предстоит рассмотреть новый вариант изменений той же статьи 10.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", чтобы также разослать его субъектам законодательной инициативы.