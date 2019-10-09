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РИА Новости

В Челябинск привезли младенца, родившегося у россиянки на отдыхе в Турции

09:41 09.10.2019 (обновлено: 14:43 09.10.2019)
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© Fotolia / rufousМладенец
Младенец
© Fotolia / rufous
Младенец . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Ребенка, которого жительница Челябинска родила в августе на отдыхе в Турции и которого все время находился там в клинике, привезли домой и разместили в местной больнице, его состояние стабильно, сообщила в среду пресс-служба минздрава региона.
Как сообщало ведомство, жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции 18 августа. В минздрав обратились ее родственники с просьбой помочь. Ведомство сделало запрос в консульство Турции. В клинике сообщили, что сразу везти ребенка домой нельзя. В связи с этим губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение выделить семье 300 тысяч рублей на погашение задолженности перед турецкой клиникой. Ранее сенатор от региона Маргарита Павлова сообщала РИА Новости, что ребенка выпишут из клиники в Турции 7 октября, после чего он с мамой прилетит домой.
"Ребенок, преждевременно родившийся в Турции, успешно перенес перелет. У трапа самолета его встретили детские реаниматологи и доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу в отделение патологии новорожденных для дальнейшего выхаживания. Сейчас его состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Пресс-служба добавляет, что проходить лечение малыш будет вместе с мамой.
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