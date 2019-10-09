Полиция Северодвинска ищет женщину, избившую ребенка в коляске

МУРМАНСК, 9 окт - РИА Новости. Полиция Северодвинска проводит проверку после того, как в интернете появились сообщения о том, что женщина избила ребенка в коляске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
"Управление уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних Северодвинска ведут розыск женщины. Проверка проводится по материалам, выявленным в ходе мониторинга СМИ", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в одной из групп соцсети "ВКонтакте" появились сообщения об избиении ребенка в коляске. Участники группы, посвященной жизни города предположили, что женщина - наркоманка.