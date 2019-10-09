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РИА Новости

СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе

09:14 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России возбудил еще ряд уголовных дел по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения Донбасса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, игнорируя ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, украинские военнослужащие с 19 по 30 сентября произвели прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, селе Коминтерново Новоазовского района, поселке Зайцево Никитовского района, поселке Шахты 6-7 и контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" Никитовского района города Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Кроме того, по данным российского следствия, 3 октября из гранатометов украинскими силовиками произведен обстрел объектов гражданской инфраструктуры в поселке городского типа Старомихайловка Кировского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как рассказала Петренко, в результате указанных обстрелов пятеро гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести.
"Также следствием дополнительно задокументированы другие ранее не известные факты артиллерийских обстрелов, в результате которых причинен существенный вред объектам гражданской инфраструктуры, не являющимся военными целями, в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В период с 18 марта по 25 сентября 2019 года на указанных территориях уничтожены либо частично разрушены 386 жилых домов, а также 34 объекта гражданского назначения и обеспечения жизнедеятельности населения", - сказала представитель ведомства.
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По ее словам, по указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).
"Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений и должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению", - подытожила Петренко.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСветлана ПетренкоДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет РФВ мире
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