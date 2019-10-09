Бесплатный доступ к цифровому телевидению получили 98,4% россиян

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Переход российского телевидения на цифровой формат достиг целевых показателей - бесплатно принимать в цифре 20 каналов могут 98,4% россиян, говорится в пресс-релизе Счетной палаты по итогам проверки результатов ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".

"В целом переход российского телевидения на цифру достиг целевых показателей: 98,4% граждан могут бесплатно принимать в цифре 20 ТВ-каналов свободного доступа", - сказано в релизе.

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Всего на программу из различных источников было направлено 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда рублей бюджетных средств, отмечает ведомство. Из них 43,7 миллиарда рублей было направлено на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которое выполняла "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

Для достижения целей программы это предприятие построило и модернизировало 5040 объектов вещания и создало 84 центра формирования мультиплексов.