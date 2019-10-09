СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал"

Экс-чиновница получила должность заместителя директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Как пояснил директор музея Владимир Тихонов, Алашкевич приняли на работу, потому что она достаточно квалифицирована для такой должности.

В августе в соцсетях появилась аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. В подписи к ролику утверждалось, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница назвала запись фальсификацией.