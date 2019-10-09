СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Экс-чиновница получила должность заместителя директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея "Тальцы".
Как пояснил директор музея Владимир Тихонов, Алашкевич приняли на работу, потому что она достаточно квалифицирована для такой должности.
В августе в соцсетях появилась аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. В подписи к ролику утверждалось, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница назвала запись фальсификацией.
Губернатор области Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. Ее результаты не были обнародованы. Однако Алашкевич извинилась перед жителями пострадавшего от стихии города за слова, "сказанные сгоряча грубо, в сердцах", и уволилась.