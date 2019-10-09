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РИА Новости

СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

08:35 09.10.2019 (обновлено: 14:27 09.10.2019)
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© Фото : соцсетиИрина Алашкевич
Ирина Алашкевич
© Фото : соцсети
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Экс-чиновница получила должность заместителя директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея "Тальцы".
Ирина Алашкевич на областном фестивале Байкальская пресса-2018
19 сентября, 12:30РИА Новости
В Хакасии опровергли слухи о назначении оскорбившей тулунцев экс-чиновницы
Как пояснил директор музея Владимир Тихонов, Алашкевич приняли на работу, потому что она достаточно квалифицирована для такой должности.
В августе в соцсетях появилась аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. В подписи к ролику утверждалось, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница назвала запись фальсификацией.
Губернатор области Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. Ее результаты не были обнародованы. Однако Алашкевич извинилась перед жителями пострадавшего от стихии города за слова, "сказанные сгоряча грубо, в сердцах", и уволилась.
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Иркутская областьТулунРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот так их и пересаживают с одного кресла, на другое. Или начальники области думают, что она усвоила урок и на новом месте, вдруг станет вежливой и изменит свое отношение к гражданам страны? Самое возмутительное, что закон о госслужбе именно так и предусматривает "перемещение" чиновников, указывая что преимущество в назначении на госдолжность имеет тот, кто уже работал примерно тем же.
9 октября, 09:05
Владимир П.
6900604
Зам директора по развитию. Музея. Они там вторую очередь строят или это просто теплое место?
9 октября, 08:43
Павел Иванов
2140003
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