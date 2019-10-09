Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

По данным источника в экстренных службах региона, Boeing 737-800, на борту которого находилось 142 пассажира, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, после того как одному из пассажиров стало плохо.