Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T08:35Z
https://ria.ru/20191009/1559564384.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:93:2858:1701_1036x0_80_0_0_a99aa8d6d3c2714ef1038eb56b84f5e6.jpg
РИА Новости

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

08:27 09.10.2019 (обновлено: 08:35 09.10.2019)
27386
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
По данным источника в экстренных службах региона, Boeing 737-800, на борту которого находилось 142 пассажира, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, после того как одному из пассажиров стало плохо.
Самолет авиакомпании ЮТэйр
7 октября, 18:13РИА Новости
Следовавший из Сочи в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира
"Смерть наступила во время полета. Тело передали правоохранительным органам", - сказала представитель минздрава.
7412461012
Обсудить 0
Boeing 737-800Домодедово (аэропорт)МоскваОмскКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Появилось видео с прибывшим в Москву радиоактивным поездом
Появилось видео с прибывшим в Москву "радиоактивным" поездом
Самолет авиакомпании ЮТэйр
Следовавший из Сочи в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Москва
В прибывшем в Москву "радиоактивном" поезде нашли источник излучения
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Стали известны подробности стрельбы в немецком Галле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди перед началом переговоров
Лавров прокомментировал возможную военную операцию Турции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Слуцкий призвал депутатов отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
Лента новостейМолния